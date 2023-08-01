بهاء سلطان يروج لحفله فى مهرجان العلمين مع كارول سماحة

حرص الفنان بهاء سلطان على الترويج لحفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الخميس 10 أغسطس الجاري.

حيث شارك الفنان بهاء سلطان صورة البوستر الرسمي لحفله في مهرجان العلمين، وكتب قائلًا:

“مستنيكم يوم الخميس 10 أغسطس، في مهرجان العلمين الجديدة، نحتفل ونغني مع بعض في الساحل”|.

ومن المقرر أن تشارك الفنانة كارول سماحة مع الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي، إذ يقدمان عددا كبيرا من أغانيهما المميزة.

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

وكانت اعتادت النجمة اللبنانية كارول سماحة على مواكبة الموضة واختيار ما يبرز سحر قوامها ويجعلها تبدو مثل ملكات الجمال.



وتألقت كارول سماحة من جديد بإطلالة ساحرة تشبه ملكات الجمال اثناء حضورها أحد الأعراس لتصبح أناقتها وأنوثتها حديث رواد السوشيال ميديا، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا ينتمي لصيحة الكب، اتسم بشق مثير من الأمام وكشف عن إحدى ساقيها، صمم الفستان من قماش ناعم باللون اللبني الفاتح، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، كانت للبساطة النصيب الأكبر في تسريحة خصلات شعرها البني الناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.