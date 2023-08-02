الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار حديد التسليح بمصانع عز والسويس والجارحي والمراكبي

حديد التسليح
حديد التسليح

بدأت  مصانع  حديد  التسليح  بكافة  تشكيلاته  واطواله ومقاساته البيع  بأسعار ارض  المصنع  إعتبارا من امس  اول  شهر  أغسطس  الحالى.

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كانت  مصانع  عز  بالسادات والدخيله والسخنه قد  حددت  سعر  طن  حديد التسليح  واللفائف  بنحو 32.135 جنيها ، وحددت  مصانع  السويس  وحديد  المصريين  بنحو 32 ألفا  وخمسون  جنيها   للطن  .

وحددت  مصانع  المراكبى   سعر الطن بنحو 32 ألفا  ،أما   الجارحى   فقد  حدد  سعر  31 ألفا و950 جنيها   للطن وهو نفس  سعر  حديد العشرى  بقلوب والسادات و6 اكتوبر  ،فيما    الجيوشى سعر  الطن   ب31الفا  و700 جنيها .

تعد  هذه  الأسعار  اسعار  ارض  المصنع  وهى الأسعار  البعيده  كل  البعد  عن  اسعار  التجار والوكلاء المرتفعه مع  الإشاره  إلى أن  اسعار  المصانع  تشمل  ضريبة  القيمة المضافة ونسبتها  14 % .

بقى  ان  نشدد   على نقطه  هامه وهى  أن  سلعة  حديد  التسليح وهى  سلعه  تنافسيه  تكاد  تكون    السلعه   الهامه الوحيده   التى  تتميز  أسعارها   بالمرونه صعودا  وهبوطا وفقا   لمتغيرات السوق  العالميه وأسعار  الخامات بالبورصات بدليل   أن  أسعارها  كانت  قد وصلت  من شهرين  إلى  أكثر  من40 الف  جنيه  للطن لتعاود   الأسعار   الهبوط  بأكثر  من 5 و 6 آلاف  جنيها  للطن مع  بدايات  شهر  أغسطس  الحالى .

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