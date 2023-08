فيلما "وداعًا جوليا" و"إنشالله ولد" يشاركان في مهرجان ملبورن السينمائي

يشارك الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني والفيلم الأردني إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد في فعاليات النسخة 71 من مهرجان ملبورن السينمائي الدولي والذي ينطلق في الفترة بين 3 حتى 20 أغسطس وعبر الإنترنت من 18 إلى 27 أغسطس.

تفاصيل مشاركة فيلما إنشالله ولد ووداعا جوليا

وتستمر جولة مشاركات الفيلمين الدولية التي بدأت من مهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز وداعًا جوليا بجائزة الحرية في مسابقة نظرة ما، بينما حصل إنشالله ولد على جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل في قسم أسبوع النقاد ويشكل الفيلمان أول تمثيل لدولتيهما في المهرجان.

يشارك الفيلمان في قسم حكايات من إفريقيا والشرق الأوسط، إذ يحصل وداعًا جوليا على عرضين الأول يوم الأربعاء 9 أغسطس الساعة 6:15 مساءً، والثاني الأحد يوم 20 أغسطس الساعة 9:15 مساءً، بينما يحصل إنشالله ولد على 3 عروض، الأول يوم الجمعة 4 أغسطس الساعة 8:45 مساءً، والثاني يوم الأحد 13 أغسطس الساعة 2 مساءً، والثالث يوم الجمعة 18 أغسطس الساعة 3:45 مساءً.

فيلم وداعًا جوليا

عن فيلم وداعًا جوليا: تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

فيلم إنشالله ولد

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.

عن فيلم إنشالله ولد: إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى. الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة

ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (الفيلم الأوسكاري Everything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.