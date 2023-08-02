القبض على المتهم بالتعدي على ابنه نكايةً في طليقته

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته.

تم تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه مقيم بالشرقية وبصحبته (3 أنجاله) وأن طليقته مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبرفقتها نجلتهما الرابعة وبسؤالها قررت بتلقيها اتصال من أحد أنجالها وأفاد بأنه محجوز بإحدى المستشفيات ، وبه إصابات متفرقة نتيجة تعدى والده عليه وأضاف لها بأن شقيقه الآخر متواجد بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في واقعة أخرى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثمان أحد الأشخاص داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالتوجه لشقة المجنى عليه بقصد السرقة ولدى استشعار المجنى عليه به تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية فأفقده الوعى وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة واستولى على بعض الأجهزة ومحتويات الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلان له.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.