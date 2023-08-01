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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على 12 بلطجيًا خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 12 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة خلال حملات مكبرة شنتها اليوم الثلاثاء، بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

تقرير اللجان المشاركة للمأمورية

كما ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية  بالقليوبية، القبض على مدير مسؤول عن مصنع غير مرخص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة ‏قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ لحيازته 4,600 طن "مفروم ‏لحوم – بسطرمة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها ‏الطبيعية، طبقا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع ‏والتداول بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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