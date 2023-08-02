ضبط كمية كبيرة من الملوحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي فى أسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين أسيوط، ووليد سمير مدير إدارة تموين ابوتيج علي عده مراكز فى ضبط الاتى

في مجال الاسواق:

وتم ضبط سيارة محمله بكمية كبيرة من الملوحة غير صالحة للاستهلاك مقدارها 10 طن بها تغير في الخواص الطبيعية وتحلل في الأنسجة وتنبعث منها روائح كريهه ومعباه في صفائح بها صدأ



_ تحرير 49 جنحة عبارة عن سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع سجائر ازيد من السعر وكذا امتناع عن بيع سجائر وبيع أسطوانة بوتاجاز ازيد من السعر وكذلك عدم اعلان عن الأسعار وغلق محلات بقاله تموينيه أثناء اوقات العمل الرسميه

في مجال المخابز

تم تحرير 86 تقرير إثبات حاله وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك انتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن

هذا وتم غلق مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 جم في الرغيف الواحد

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السيد كامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط

والسيد احمد عبدالهادي وخالد للشاعر

يأتى ذالك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق ومراقبة الأسعار ومتابعه الحاله التموينيه بالمحافظة

وحرر المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات والمتهمين للعرض على النيابة .