البدء في أعمال تغطية ترعة قلفاو بسوهاج بطول 200 متر

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في أعمال تغطية ترعة " قلفاو " بمركز سوهاج، وذلك بداية من الفم ولمسافة 200 متر، بتكلفة 14 مليون و347 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير الحضري لمنطقة أسفل الثلاث كباري، واستغلالها كمواقف للسيارات.





ومن جانبه أوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه من المتوقع نهو الأعمال في سبتمبر القادم، تحت إشراف هندسة ري سوهاج .





وفي سياق متصل أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 482 كيلو و 782متر، بنسبة تنفيذ أطوال 82.73%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 583 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.





وأوضح محافظ سوهاج أنه جاري العمل في 74 ترعة، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.





وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جاري المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.