وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا"

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تشهد الدولة طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الادارية احتفالية "شباب مصر" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

اقيمت الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت عرضاً تقديمياً حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة ومداخلات للعديد من الكيانات الشبابية للحديث فى صورة تعقيبات حول مجموعة من القضايا والمجهودات المبذولة من قبل الدولة المصرية.

كما تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والفنية والرياضية بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

في بداية كلمته بعث وزير الشباب والرياضة تحية خاصة لشباب مصر والحاضرين في احتفالية شباب مصر، كما رحب بالمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

قال الدكتور أشرف صبحى :"أن الاحتفالية تعد واحدة من أكبر التجمعات الشبابية التى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة، ليشهدوا حجم الإنجاز الكبير المُحقق بالعاصمة الإدارية الجديدة كواحد من المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر".

كما شدد على تشجيع الشباب للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إن شباب مصر اليوم مدعوم وبقوة من القيادة السياسية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على إقامة الاحتفالية في هذا المكان المستقبلي وهو ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تبين للجميع ما وصلت له الدولة المصرية الجديدة من تقدم وتطور تحت قيادة القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الرياضة أن الشباب المصري قبل التحدي لذاته وشارك في مسيرة الجمهورية الجديدة معبرين طوال الوقت عن مدى دعمهم للقيادة السياسية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا ان اليوم هو بداية حلم يتحقق بالأمل والعمل.

وخلال الحفل أطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا"، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف الوزير أن مبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

فيما قال المهندس خالد عباس ان شركة العاصمة وافقت على الفور على طلب وزير الشباب والرياضة باقامة الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى سوف تشاهدون مراحل الانجازات والعمل التي تمت منذ البدء فى تنفيذ واقامة العاصمة الإدارية الجديدة .

فيما تقدم المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية بالشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اعطاء الفرصة لشركة العاصمة الادارية في المشاركة في مثل هذا الحدث المتميز من أجل الشباب المصري، والمشاركة في احتفالية شباب مصر.

ويأتى تجمع المشاركين فى الاحتفالية للتأكيد على مساندة ودعم شباب مصر لحجم المجهودات الكبيرة التى تشهدها البلاد فى جميع الأنحاء، وفى رسالة تؤكد حرص شباب مصر على مواصلة البناء والتنمية التى تتحقق على أرض الواقع على مختلف الأصعدة برؤية حكيمة للقيادة السياسية.

شارك في الاحتفالية البطلة الاولمبية جيانا فاروق بطلة الكاراتيه، كابتن منتخب مصر لقدم القدم للسيدات كابتن فايزة حيدر، وبطل رفع الاثقال البارالمبي شريف عثمان وعدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ بالاضافة الى تنسيقية شباب الاحزاب.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.