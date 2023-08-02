صور .. شباب ورياضة سوهاج تواصل تنفيذ برنامج التأهيل العسكري

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تنفيذ فاعليات برنامج التأهيل العسكري، للطلاب الراغبين في الإنضمام لكلية الشرطة، والكليات العسكرية، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع المديرية، وذلك بنادي المحليات، واستاد سوهاج الرياضي، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





بدأ تدريب برنامج التأهيل العسكري من يوم ٢٠ يوليو المنصرم بصالة نادي المحليات واستاد سوهاج الرياضي وحمام السباحة .





يتم التدريب بصالة نادي المحليات ومضمار العاب القوي باستاد سوهاج الرياضي وحمام سباحة استاد سوهاج وذلك يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويشمل البرنامج علي التاهيل البدني والرياضي والذي يتم علي أسس علمية سليمة وبتخطيط دقيق للأحمال التدريبية لكي يصل الطالب الي المستوي المطلوب في اختبارات الكليات العسكرية وكذلك قفزة الثقة والسباحة والتأهيل النفسي





وتقدم الوزارة هذا البرنامج بسعر رمزي للطلاب حيث يبلغ قيمة الاشتراك الشهري ٢٠٠جنيه فقط.





وقال الدكتور محمد فريد شوقي أن هذا البرنامج تقدمه وزارة الشباب والرياضة كخدمة للمجتمع وبناء علي ذلك فإن سعر البرنامج رمزي ووجه بالعمل على زيادة اعداد المشاركين وتوسيع قاعدة المشاركة.