فلسطين تطالب باستخدام القنانون الدولي لحماية شعبها من الاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن مرور جرائم المُستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين دون عقاب أو محاسبة شجعهم على اقتراف المزيد، وبتحريض مُباشر من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو أمثال بن جفير وسموتريتش وأتباعهما، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحملت الوزارة - في بيان - الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم عناصر الإرهاب اليهودي، واعتبرتها إمعانًا في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافا بأي جهود تبذل لتحقيق التهدئة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل بذل قصارى جهودها لملاحقة عناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته قانونيًا، ومُحاسبتهم، مطالبة جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.