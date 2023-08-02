أسعار السلع التموينية من العبارات التي تزايدت معدلات البحث عنها، خاصة مع بداية الشهر الجديد، حيث يتساءل المواطنون عن أسعار السلع التموينية، وهل حدث تعديلات بأسعار السلع التموينية.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 والتي تصرف لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.

وضخت الوزارة أكثر من 30 سلعة غذائية، من مقررات السلع التموينية عن شهر أغسطس داخل المجمعات التموينية بالمحافظات.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 كيلوجرام بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 كيلوجرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جران بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

سلع تموينية

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.