تحويلات مرورية بعد غلق امتداد 26 يوليو كليًا

تقوم إدارة المرور بغلق طريق امتداد 26 يوليو كليًا فى الاتجاه المقبل من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو بداية من اليوم الجمعة ولمدة 3 شهور، لإنشاء الكمر الخرسانى ( الإسترادل )، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

يأتي ذلك في إطار أعمال إنشاء مشروع مونوريل خط (وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر) سيتم البدء فى إنشاء (الإسترادل) الكمر الخرسانى الكبير بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط فى الاتجاه المقبل من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو تحديدًا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 م، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور فى الاتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة فى أعمال الإستردال، وذلك لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعة 2 صباح الجمعة الموافق 21/7/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم طريق امتدادًا محور 26 يوليو فى الاتجاه المقبل من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 م، واستحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية والإضاءة.

تم تحديد تحويلة مرورية على النحو الآتى:

- حركة المركبات بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه المقبل من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير اتجاه محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية الصحراوى تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 م حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للإستردال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور ستعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات للاتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.