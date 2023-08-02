عاجل
نشرة أخبار التوك شو.. جدل حول جدول قطع الكهرباء وتنسيق الجامعات
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الكرة المصرية : مستقبل أوسوريو مع الزمالك مهدد بعد البطولة العربية

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مهدد بعد مباراة الزمالك والنصر فى البطولة العربية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

إقرأ أيضًا..

txt

تفاصيل جلسة أوسوريو مع إبراهيما نداي قبل مران الزمالك

txt

نجم الأهلي السابق: تغييرات أوسوريو أمام الشباب غير مفهومة

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس :" أصبح مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، مهددًا مع القلعة البيضاء، بسبب البطولة العربية، حيث ينص تعاقد الزمالك مع المدرب على ضرورة تحقيق لقب البطولة العربية كونها البطولة الوحيدة التي كانت أمام المدرب منذ توليه مهمة القيادة الفنية.

وأضاف:" من المتوقع أن يحدث جديد في مستقبل أوسوريو مع الزمالك عقب انتهاء البطولة العربية، في ظل تضاؤل فرص تأهل الفريق الأبيض من دور المجموعات، لاسيما وإن العقد ينص على أحقية الزمالك في الاستغناء عن خدمات المدرب دون دفع أي شروط جزائية في حالة عدم تحقيق البطولة العربية، وقبل تفعيل بند التجديد للموسم المقبل.

الزمالك يخسر من الشباب السعودي 

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الشباب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف دون رد.

مواد متعلقة

الزمالك يستهدف ضم ناصر ماهر للرد على انتقال إمام عاشور للأهلي

محافظ الطائف يزور بعثة الزمالك في السعودية

ميدو عن تسريب "فويس" رضا سليم: الزمالك يتفاوض مع لاعب أفضل

هشام يكن: أخطاء أوسوريو في التشكيل وراء خسارة الزمالك أمام الشباب

ميدو: أوسوريو أخطأ في مباراة الزمالك والشباب

أوسوريو يعقد جلسة مع المثلوثي قبل مواجهة الشباب السعودي

أوسوريو: نتسلح بالقوة الضاربة لتحقيق البطولة العربية

نجم الأهلي السابق: التعاقد مع صفقات جديدة سيساعد أوسوريو في الزمالك
الجريدة الورقية