نجم الكرة المصرية : مستقبل أوسوريو مع الزمالك مهدد بعد البطولة العربية

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مهدد بعد مباراة الزمالك والنصر فى البطولة العربية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس :" أصبح مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، مهددًا مع القلعة البيضاء، بسبب البطولة العربية، حيث ينص تعاقد الزمالك مع المدرب على ضرورة تحقيق لقب البطولة العربية كونها البطولة الوحيدة التي كانت أمام المدرب منذ توليه مهمة القيادة الفنية.

وأضاف:" من المتوقع أن يحدث جديد في مستقبل أوسوريو مع الزمالك عقب انتهاء البطولة العربية، في ظل تضاؤل فرص تأهل الفريق الأبيض من دور المجموعات، لاسيما وإن العقد ينص على أحقية الزمالك في الاستغناء عن خدمات المدرب دون دفع أي شروط جزائية في حالة عدم تحقيق البطولة العربية، وقبل تفعيل بند التجديد للموسم المقبل.

الزمالك يخسر من الشباب السعودي

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الشباب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف دون رد.