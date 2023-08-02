أسيوط .. السجن المشدد خمس سنوات لمتهم انتحل صفة عضو نقابة

كتب - يوسف عبداللطيف :-

حكمت محكمة جنايات أسيوط الدائرة السابعة على عامل بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة انتحال صفة عضو نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بأسيوط بعد تزويره بطاقة الرقم القومي للحصول على جواز سفر للعمل بالخارج في القضية رقم 24526 لسنة 2022 جنايات مركز منفلوط

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية الرئيسين بالمحكمة المستشارين هاني محمد عبدالآخر و إبراهيم علام عبدالحليم وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبدالرحيم

تعود الوقائع إلى تلقي العقيد إسلام عبدالبديع رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بأسيوط بلاغا من محمد . م . أ بتضرره من قيام شخص مجهول بانتحال بيانات واستخراج بطاقة رقم قومي

وكشفت تحريات العقيد إسلام عبدالبديع رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بأسيوط إلى أن بلاغ المدعي كان صحيح وأن المتهم أسامة . أ . ف ( 30 عام ) عامل وأكدت التحريات أن المتهم قصد تزوير بطاقة الرقم القومي وانتحال صفة المبلغ لاصدار بطاقة الرقم القومي مثبت فيها صفة عضو نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بأسيوط ليتمكن من السفر