3 لصوص .. رموا سائق توك توك من فوق كوبري النيل بأسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-

الجشع وراء قتل سائق توك توك خرج بحثًا عن لقمة العيش للانفاق علي اسرته .. حيث كانت الرحلة الأخيرة لسائق التوك توك في مدينة الفتح شرق أسيوط .. فقد قاموا ثلاثة بلطجية بإغراء السائق بزعم توصيلهم بالتوك توك وفور اختفائهم عن أنظار الناس .. قام أحدهم برمي السائق من فوق كوبري النيل بقرية الواسطي التابعة لمركز شرطة الفتح شرق محافظة أسيوط وتم القبض عليهم واعترفوا بالواقعة

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ملابسات البلاغ المقدم من أحد المواطنين بمركز شرطة أبوتيج جنوب محافظة أسيوط مفادها تغيب ابنه ( سائق التوك توك ) كان خرج لهثا وراء لقمة العيش وأنه لم يتهم أحد في واقعة غيابه وقد عثر عليه ميتا فيما بعد في نهر النيل في منطقة تابعة لمركز شرطة القوصية شمال محافظة أسيوط

وبفضل جهود وتحريات ضباط البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام في مديرية أمن أسيوط تبين أن مرتكبي الجريمة ( ثلاثة أشخاص منهم اثنين لديهما معلومات جنائية )

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم مع التوك توك التي تم الاستيلاء عليه وقد اعترفوا بالحادث وأقر أحدهم بأنه طلب من استوقف الضحية وطلب منه توصيله إلى مدينة أسيوط وبمجرد عبورهم لكوبري النيل بقرية الواسطي طُلب منه التوقف بحجة إنه سينتظر بعض الأشخاص واتصل بالمتهم الثاني وحضر ومعه المتهم الثالث يستقلان دراجة نارية بقيادة إحداهما ولا توجد لوحات معدنية وتم ضبطها )

وكان ينتظر بالقرب من مكان توقف التوك توك ثم غافل أحد المتهمين الضحية ورميه من اعلي الكوبري في النيل وغرق وقاموا بالاستيلاء علي التوك توك وبداخله الهاتف المحمول للضحية وقاما المتهمين الآخرين ببيع التوك توك وتم ضبط الهاتف المسروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية