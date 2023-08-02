كتب - يوسف عبداللطيف :-



وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط رسالة إلى الشباب بمناسبة ختام احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة واصفا فيها أهمية المرحلة التي نعيشها وما نواجهه من تحديات غير مسبوقة، وتهديدات تشكلها التحولات المجتمعية الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة داعيا الشباب إلى ضرورة مواجهة التحديات الراهنة من خلال العمل الجاد الطموح والمخلص وقيادة التغيير بشكل إيجابي وتنمية الشعور بالهدف والمسئولية الاجتماعية

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة طوال شهر يوليو 2023 تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مديحة درويش المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة وممثلا عن المنطقة الجنوبية العسكرية ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة وأعضاء اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات الإدارية بالجامعة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسيوط إلى جانب لفيف من طلاب من أجل مصر والطلاب ذوى الإعاقة وحشد من طلاب مختلف الكليات بالجامعة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن ختام احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو يعد بمنزلة نقطة البدء من أجل مواصلة الجهود لتعزيز التنمية ومواجهة التحديات التي نعيشها مشدداً على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 .. خاصةً في ظل وتيرة التغيير التي تسير على نحو مذهل وبسرعة هائلة وهو ما يلقي بمسئولية كبرى على شباب مصر ودورهم المهم في تحقيق أهداف التنمية وانطلاقاً من إيمان القيادة السياسية، وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تمكين الشباب وجعلهم موضع أهمية داخل أجندة 2030

وفي سياق متصل شهد الاحتفال تكريم أسر الضباط الشهداء من القوات المسلحة وهم رائد شهيد محمد صلاح محمد أحمد ونقيب شهيد إسلام علي أحمد عبد السلام وجندي شهيد منتصر أحمد عبدالباقي خليفة إلى جانب تكريم أسر الضباط الشهداء من الشرطة وهم نقيب شهيد مصطفي محمد عثمان وأمين شرطة شهيد مظهر أحمد حسن ضاحي وجندي شهيد سعد أحمد سعد محمد

كما تضمن الاحتفال تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأول في المسابقات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها بمناسبة هذه الاحتفالية وبالنسبة للمسابقة الثقافية فاز بالمركز الأول الطالبتان منار محمد علي ومروة محمد عبد العزيز بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك بجائزة مالية قيمتها ثلاثة آلاف جنيه وفي المركز الثاني الطلاب محمد جمال عبد الحميد بكلية التمريض والطالبان عمر أحمد شيبة وآلاء ممدوح بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك بجائزة مالية قيمتها ألفا جنيه أما المركز الثالث فقد فاز به الطلاب زياد محمد بكلية التمريض والطالبات ناردين ناجح وهناء بهاء وعلياء سيد بكلية الخدمة الاجتماعية وتبلغ قيمة الجائزة ألفاً ونصف جنيه وفيما يخص المسابقة الفنية فاز بالمركز الأول الطالب محمد محمود حمدي ( ثلاثة آلاف جنيه ) والمركز الثاني الطالبة مها أشرف أحمد عبد الواحد ( ألفا جنيه ) والمركز الثالث الطالبة منار حمدي حسين عيسى من كلية التربية النوعية ( ألف ونصف جنيه ) إضافةً إلى تكريم طلاب مركز ذوي الإعاقة بالجامعة وتكريم فريق العمل المنظم لجميع الفعاليات والأنشطة من مختلف قطاعات الجامعة والتي تم عقدها خلال شهر يوليو

كما شهدت فعاليات الاحتفال عرض فيديو لاستعراض المسيرة المجتمعية التي بدأت بها الجامعة احتفالاتها بثورة 30 يونيو وعرض فيديو لأنشطة الجامعة بمختلف كلياتها خلال شهر الاحتفالات

جدير بالذكر أنه أقيم على هامش الحفل معرض فني للوحات طلابية لكليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية المشاركين في ورشة الرسم والتصوير ولوحات طلابية لكلية التجارة الت بها في معرض بالكلية وذلك ضمن أنشطة الشهر وتتناول جميع أعمال الطلاب ثورة 30 يونيو وإنجازاتها خلال السنوات العشر الماضية ومنها: العاصمة الإدارية وقناة السويس وترميم المساجد القديمة و التطور في المجالات العسكرية والطبية ووسائل النقل والمواصلات

كما أقيم على هامش الحفل " اليوم الصحي لتشخيص أمراض سوء التغذية والسكري " والذي نظمه مركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بكلية الطب تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد الكلية والدكتورة إيمان مرسي رئيس القسم والدكتور مدحت العربي مدير المركز وذلك لمتابعة بعض المشاكل الصحية لدى منتسبي الجامعة كالسمنة والنحافة والأنيميا وأمراض سوء التغذية وتقديم بعض الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض وتطوير سلوكيات الأفراد الصحية

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