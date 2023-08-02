الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محافظ الطائف يزور بعثة الزمالك في السعودية

محافظ الطائف مع بعثة
محافظ الطائف مع بعثة الزمالك

قام الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بزيارة بعثة فريق الزمالك فى فندق الإقامه واستقبله الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإداره ورئيس البعثه وخالد لطيف امين الصندوق وعلاء مقلد عضو المجلس .

إقرأ أيضًا..

txt

عمرو أديب يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مباراة الشباب: سلوك غير رياضي (فيديو)

txt

عصام مرعي: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام الشباب السعودي


وحرص الأمير على لقاء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك والجهاز الفني،  وقام محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن الفريق بتقديمه للاعبين .

واكد محافظ الطائف أن الزمالك نادٍ كبير له شعبته و بطولاته وأنه من عشاق الزمالك وحريص على متابعة مبارياته و شدد على جميع امكانات المحافظه فى خدمة البعثة متمنيا التوفيق للفريق فى البطوله العربيه .

ونقل الكابتن جمال عبد الحميد تحيات المستشار مرتضى منصور  للأمير سعود والشعب السعودي تحت قيادة جلاله الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير  محمد بن سلمان مرحبا بزيارة الأمير في أى وقت لنادي الزمالك .
وفى نهايه الجلسه أهدي جمال عبد الحميد درع وقميص الزمالك إلى محافظ الطائف

مواد متعلقة

أمير عزمي مجاهد: أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي

الزمالك ورفقاء رونالدو .. موعد مواجهة الأبيض والنصر المرتقبة

الزمالك يسدد 850 ألف دولار لـ سبورتنج لشبونة

ميدو عن تسريب "فويس" رضا سليم: الزمالك يتفاوض مع لاعب أفضل

معلق مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الـ8 من البطولة العربية

بشرى سارة لـ الزمالك قبل مباراة النصر السعودي في البطولة العربية
الجريدة الورقية