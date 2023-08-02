محافظ الطائف يزور بعثة الزمالك في السعودية

قام الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بزيارة بعثة فريق الزمالك فى فندق الإقامه واستقبله الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإداره ورئيس البعثه وخالد لطيف امين الصندوق وعلاء مقلد عضو المجلس .

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وحرص الأمير على لقاء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك والجهاز الفني، وقام محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن الفريق بتقديمه للاعبين .

واكد محافظ الطائف أن الزمالك نادٍ كبير له شعبته و بطولاته وأنه من عشاق الزمالك وحريص على متابعة مبارياته و شدد على جميع امكانات المحافظه فى خدمة البعثة متمنيا التوفيق للفريق فى البطوله العربيه .

ونقل الكابتن جمال عبد الحميد تحيات المستشار مرتضى منصور للأمير سعود والشعب السعودي تحت قيادة جلاله الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان مرحبا بزيارة الأمير في أى وقت لنادي الزمالك .

وفى نهايه الجلسه أهدي جمال عبد الحميد درع وقميص الزمالك إلى محافظ الطائف