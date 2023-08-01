عمرو أديب يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مباراة الشباب: سلوك غير رياضي (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الزمالك من الشباب السعودي في البطولة العربية بهدف نظيف، قائلا "بقيت بستغرب جدا من الحالة العصبية للاعبي نادي الزمالك انت جوة الملعب لا يمكن استفزازك بتلك الطريقة".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ايه اللي بيعمله محمد صبحي حارس فريق الزمالك أنه يسيب الجون فاضي فالتصرف ده خرج الفريق من تركيزه وهو سلوك غير رياضي”.

لا توجد فرصة أمام فريق الزمالك سوى تخطي عقبة النصر

وتابع: " الزمالك خسر اللقاء أمام الشباب السعودي، ولا توجد فرصة أمام فريق الزمالك سوى تخطي عقبة النصر في ختام لقاءات دور المجموعات للبطولة العربية.

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك تعرض لظلم واضح في مباراة الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ البطولة العربية.

و قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعرض لظلم واضح في مواجهة الشباب السعودي، وأي شخص مارس كرة القدم يعلم جيدا أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ركلة جزاء وهمية".

وأضاف: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ظلم واضح، والحكم عبد الواحد حريويدة الليبي لم يكن على مستوى الحدث".

وواصل: "الحكم الليبي أقل من مستوى مباراة الزمالك والشباب، وأهم عنصر في المباراة كاد أن يُفسدها"، مختتما: "الحكم الليبي أخرج لاعبي الزمالك عن شعورهم بقراراته التحكيمية"