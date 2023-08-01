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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عصام مرعي: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام الشباب السعودي

مباراة الزمالك والشباب
مباراة الزمالك والشباب

أكد عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لا يستحق الخسارة من فريق الشباب السعودي  في البطولة العربية.


وقال عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير في مباراة الشباب السعودي وكان يستحق التعادل على أقصي تقدير".

وأضاف عصام مرعي:" الدوري السعودي يعيش أفضل حالاته ومباراة النصر السعودي ستكون صعبة على الزمالك".

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