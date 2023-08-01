عصام مرعي: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام الشباب السعودي

أكد عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لا يستحق الخسارة من فريق الشباب السعودي في البطولة العربية.



وقال عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير في مباراة الشباب السعودي وكان يستحق التعادل على أقصي تقدير".

وأضاف عصام مرعي:" الدوري السعودي يعيش أفضل حالاته ومباراة النصر السعودي ستكون صعبة على الزمالك".