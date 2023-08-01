علقة موت أبوية لفؤاد علام بسبب هدية إخوانية تعدل مساره لأمن الدولة

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنّ أول مرة يعرف فيها جماعة الإخوان الإرهابية كانت في قريته التي شهدت بؤرة إخوانية رئيسة، مشيرًا إلى أن والده كان ضابط شرطة، حيث كان يرتدي أعضاء الجماعة زيا يقترب من الزي العسكري، وكانوا يقدمون عرضا عسكريا في القرية، وهو ما جذب الأطفال الصغار الذين كانوا يلحقون بهم.

وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "كانوا يأخذوننا حتى مقر الشعبة في قرية ميت خاقان بندر شبين الكوم وكانوا يمنحون كل طفل هدية بها شعار واسم الجماعة".

وتابع وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: "حصلت على قميص كهدية منهم، وارتديته وكنت فرحا به بسبب حداثة سني، لكن والده غضب كثيرا، فضربني للمرة الأولى والأخيرة عندما رآني أرتدي القميص وعليه اسم وشعار الجماعة، كما تعرضت للضرب للمرة الثانية بسبب الإخوان أيضا عندما كنت طالبا في كلية التجارة".

وأكد، أنه في أحد الأيام وجد مظاهرة ضخمة، وكان الموجودون ينادون بمحمود العناني وجلال خاطر مرشحي الجماعة في انتخابات اتحاد الطلاب، وعندها سأل عن المرشح المنافس لهما ورشحه وفي أثناء خروجه من اللجنة الانتخابية تعرض للضرب.

وأكمل: “الجماعة كانت ترسل من يراقبون اللجان لمعرفة الطلاب الذين لم يصوتوا لمرشحيهم ثم يعتدون عليهم”، مواصلًا: "كانوا بيعلموا على ظهر اللي مش بينتخبوهم بالطباشير، واللي كان بيخرج بالعلامة دي كان يعتدى عليه".