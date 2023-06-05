فؤاد علام: ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من نفق مظلم

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذت البلاد من منزلق خطير نحو نفق مظلم، يؤثر على مسيرتها التنموية، مؤكدًا أن الثورة لاقت تأييدًا واسعًا من مختلف مكونات الشعب المصري، ترتب عليه استمرار البلاد في تحقيق النجاحات المختلفة في مختلف المجالات.

استمرار حكم الإخوان

وأفاد علام في تصريح خاص لـ " بوابة الوفد" أن استمرار حكم الإخوان كان سيدخل البلاد في متاهات، لأن جماعة الإخوان الإرهابية يؤمنون بأن الجماعة أهم من الدولة، ولكن كل ذلك لايمكن أن يستمر لأن الشعب أعلن بشكل صريح لفظه لهؤلاء، ولا يمكن لحكمهم أن يستمر.

مكتسبات ثورة 30 يونيو

وأشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هي حرية الرأي والتعبير، قائلا:" المعارضة تتحدث الآن وتبدي رأيها في جميع القضايا، وهو ما يؤكد استعادة الدولة قدرتها في كافة المجالات ناهيك عن تحقيق جزء كبير من احلام المواطنين، واليوم الاوضاع الاقتصادية أكثر نضوجًا وقوة مقارنة بحكم الإخوان.