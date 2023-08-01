زاخاروفا: لا شيء سلميا في صيغة سلام زيلينسكي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل صيغته للسلام إلى مستوى المنظمة.

وشددت زاخاروفا على أنه لا يوجد في هذه الوثيقة الأوكرانية أي شيء من كلمة سلمي

وأضافت زاخاروفا في برنامج تلفزيوني: "هناك (في الوثيقة الأوكرانية)، لا يوجد أي شيء من كلمة سلمي.

وان هذه قصة استفزازية دورية أخرى من نظام كييف، تمت صياغتها بالتعاون مع الغرب الجماعي".

وتابعت زاخاروفا القول، إن الجانب الروسي أكد مرات عديدة أن خطة تسوية النزاع السلمية التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة، لأن النقاط المكتوبة هناك، لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض، ولا في سياق تطور الأحداث.