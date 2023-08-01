حركة تنقلات ضباط بأسيوط .. أحمد أبو حطب رئيسًا لمباحث ثان وعلي نصر رئيسًا لمباحث أول

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات في ضباط الشرطة وذلك إدراكاً بأهمية وقيمة الاستمرار في تطوير آليات عمل الشرطة لمواجهة التحديات الأمنية وتلبية المتطلبات الحالية وتعزيز العمليات الأمنية من خلال زيادة حركة ترقية الرتب العليا والمتوسطة لإعداد جيل جديد من القادة الشباب الذين سيكونون جوهر قيادة الشرطة في المستقبل



وتعمل الحركة على تقوية مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل المكونات الوظيفية والصحية في إطار القانون وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور وتحسين الوضع الاجتماعي والصحي للضباط لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي وجاء بالحركة تعيين اللواء وائل فؤاد زكى نصار مديراً لأمن أسيوط



وفي سياق متصل اعتمد اللواء وائل فؤاد زكى نصار مدير أمن أسيوط حركة التنقلات الداخلية لمأموري الأقسام ورؤساء المباحث ومعاونيهم للعام 2023 وتضمنت الحركة تعيين العميد شريف السرس مأمورًا لمركز شرطة البداري والعميد محمد الأمير مأمورًا لقسم أسيوط الجديدة والعقيد أحمد عبد السلام للتحريات

كما تم تجديد الثقة في العميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث مرور أسيوط والمقدم مينا عجايبى رئيسًا لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن أسيوط وتعيين المقدم محمد رشوان رئيسًا لمباحث التموين والمقدم مصطفى العلاوي ومحمود ضاحي لقسم العمليات والمقدم عمرو البنا والرائد أحمد مهران لتنفيذ الأحكام والمقدم علي نصر رئيسًا لمباحث أول أسيوط والمقدم أحمد أبو ستيت رئيسًا لمباحث مركز شرطة الفتح والمقدم أحمد عاصم رئيسًا لمباحث مركز شرطة ابنوب والرائد حسام نجيب رئيسًا لمباحث مركز شرطة الغنايم والرائد مصطفى جمال ناصر رئيسًا لمباحث قسم شرطة ابوتيج والرائد أحمد أبو حطب رئيسًا لمباحث ثان أسيوط والرائد عمرو حمدان رئيسًا لمباحث أسيوط الجديدة والرائد محمد قرشي رئيسًا لمباحث مركز شرطة ديروط والرائد احمد صلاح كرم رئيسًا لمباحث قسم شرطة القوصية والرائد محمود مرسي رئيسًا لمباحث مركز شرطة منفلوط والرائد عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز اسيوط والرائد احمد عبدالحفيظ رئيسًا لمباحث قسم شرطة ساحل سليم وتجديد الثقة في الرائد أحمد رشوان، معاونًا لمباحث الفتح والرائد مصطفي شوقي عقيل، معاون أول المرور وتعيين الرائد احمد علي معاون ساحل سليم والرائد سامي ثروت معاونًا للبداري والرائد محمود فراج معاونًا لمركز أسيوط والرائد محمد الصباغ معاون أول صدفا والرائد زياد محمود بخيت معاون اول مباحث أسيوط الجديدة