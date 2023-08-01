لجنة السياحة بالشيوخ: الحديث عن تخصيص العلمين للأغنياء فقط شائعات مغرضة.. فيديو

وصف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، توجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص كافة عوائد مهرجان العلمين لمشروع حياة كريمة بالقرار الشجاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان العلمين أحدث طفرة تسويقية للسياحة في مصر، وجذب العديد من السياح، موضحًا أنه خلال السنوات القليلة تحولت العلمين من أرض ألغام لمقصد سياحي لكل الأشخاص.

أماكن مجانية

وأكد أن العلمين ليس للأغنياء فقط، بل هناك أماكن مفتوحة لكل المصريين بصورة مجانية، منوهًا إلى أن الترويج للسياحة ينعكس بالإيجاب على المصريين بمختلف فئاتهم، موضحًا أن مشروع حياة كريمة يستهدف نحو 60 مليون مواطن مصري.

ولفت إلى أن هناك صراع طبقي ظهر على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن كل الدول بها تفاوت في الطبقات الاجتماعية، ومهرجان العلمين وفر العديد من الفرص للشباب.

وأوضح مسلم، أن هناك العديد من الشائعات التي تروج ضد مصر خلال الفترة الماضية، كما أن تطوير مدينة العلمين على رأس المدن الذكية التي تم إنشائها، مشيرًا إلى أن نتاج مهرجان العلمين انعكس مخرجاته على حياة كريمة.