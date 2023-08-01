عاجل
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاحتلال رابعة العدوية (فيديو) لجنة مكافحة كورونا تحذر من برد الصيف (فيديو) تعاون مصري سعودي جديد في مجالات الكهرباء والطاقة
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لجنة السياحة بالشيوخ: الحديث عن تخصيص العلمين للأغنياء فقط شائعات مغرضة.. فيديو

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

وصف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، توجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص كافة عوائد مهرجان العلمين لمشروع حياة كريمة بالقرار الشجاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان العلمين أحدث طفرة تسويقية للسياحة في مصر، وجذب العديد من السياح، موضحًا أنه خلال السنوات القليلة تحولت العلمين من أرض ألغام لمقصد سياحي لكل الأشخاص.

txt

بهاء سلطان يروج لحفله فى مهرجان العلمين مع كارول سماحة

txt

مهرجان العلمين 2023| محمد منير يستعد لحفله المنتظر

أماكن مجانية 

وأكد أن العلمين ليس للأغنياء فقط، بل هناك أماكن مفتوحة لكل المصريين بصورة مجانية، منوهًا إلى أن الترويج للسياحة ينعكس بالإيجاب على المصريين بمختلف فئاتهم، موضحًا أن مشروع حياة كريمة يستهدف نحو 60 مليون مواطن مصري.

ولفت إلى أن هناك صراع طبقي ظهر على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن كل الدول بها تفاوت في الطبقات الاجتماعية، ومهرجان العلمين وفر العديد من الفرص للشباب.

وأوضح مسلم، أن هناك العديد من الشائعات التي تروج ضد مصر خلال الفترة الماضية، كما أن تطوير مدينة العلمين على رأس المدن الذكية التي تم إنشائها، مشيرًا إلى أن نتاج مهرجان العلمين انعكس مخرجاته على حياة كريمة.

مواد متعلقة

مهرجان العلمين 2023| أسعار تذاكر حفل الرابر Russ وطريقة الحجز

مهرجان العلمين 2023|ليلة طربية مع مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

أجواء ربيعية.. تفاصيل حالة الطقس في العلمين الجديدة (ِشاهد)

المتحدة للخدمات الإعلامية تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

مهرجان العلمين يواصل فعالياته المتنوعة حتى 26 أغسطس (فيديو)

مهرجان العلمين 2023| تفاصيل حفل الرابر العالمي Russ

مهرجان العلمين 2023| تفاصيل ثنائية تامر عاشور وإليسا

مهرجان العلمين 2023| أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وكارول سماحة
الجريدة الورقية