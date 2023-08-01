وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

توقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبنانية وسادت حالة من الهدوء الحذر إعمالاً للمبادرات المتتالية لوقف إطلاق النار.

عين الحلوة

يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة لوفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان في أعقاب الاجتماع الذي عقدته الهيئة اليوم، وشددت فيه على ضرورة وقف اطلاق النار.

وفي سياق متصل ارتفع عدد قتلى العنف المسلح المستمر بين الفصائل الفلسطينية في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 11 قتيلا، إضافة إلى إصابة 40 شخصًا آخرين، من بينهم موظف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى، بحسب بيان نشرته الأونروا .

وأشار البيان إلى أنه "بحسب التقارير، قُتل 11 شخصًا وأصيب 40 آخرون من بينهم موظف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). أصيبت مدرستان تابعتان للأونروا بأضرار. واضطر أكثر من 2000 شخص إلى الفرار بحثا عن الأمان".

ناشدت الأونروا جميع الأطراف المشاركة في القتال بمخيم عين الحلوة، وقف الأعمال العدائية على الفور وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين، خاصة الأطفال المعرضين للخطر. ودعا بيان الوكالة جميع الأطراف المسلحة إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام مباني ومرافق الأونروا.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الاشتباكات اندلعت بداية في المخيم الذي يقع بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية، السبت، مع استمرار تصاعد التوترات حتى الاثنين، مضيفة أن "أسلحة ثقيلة" تستخدم في القتال.