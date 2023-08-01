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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الثلاثاء، إنه يحق لأوكرانيا استخدام الأسلحة التي أمدتها بها دول الاتحاد الأوربي فقط بغية حماية أراضيها، وتأمين سلامتها.

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وشددت مصرالي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على أن "الأسلحة التي نقلتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بدعم من صندوق السلام الأوروبي، لا يجوز لكييف استخدامها إلا لحماية وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ولا يجوز لها استخدامها لمهاجمة عمق الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليس على علم بملابسات هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو اليوم الثلاثاء، أو أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو وضواحيها، وتم إسقاط اثنتين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، والذي كان تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

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