زيادة اشتراك العضوية بأهلي القاهرة الجديدة والشيخ زايد أول سبتمبر

أعلنت إدارة النادي الأهلي توفير العديد من التسهيلات للراغبين في الاشتراك بعضويات الأهلي، سواء العضوية العامة «كل الفروع»، أو عضوية فرع الشيخ زايد، أو فرع القاهرة الجديدة «التجمع الخامس».



وأكد مجلس إدارة الأحمر أنه بموجب هذه التسهيلات يمكن الانضمام لعائلة الأهلي مع تقسيط قيمة العضوية على عدة سنوات على النحو التالي:

- 25% مقدمًا، وتقسيط الباقي على 6 سنوات.

- 30% مقدمًا، ويُقسط الباقي على 5 سنوات.

- 50% مقدمًا على أن يتم تقسيم الباقي على 4 سنوات.

قيمة عضوية القاهرة الجديدة والشيخ زايد ..

يذكر أن قيمة اشتراك العضوية بالنسبة لفرعي القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد 285 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للمؤهل العالي.

بينما تبلغ 570 ألف جنيه للأقل من المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أما قيمة اشتراك العضوية العامة «كل الفروع» 855 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومليون ومائة وأربعون ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

في المقابل أعلن الأهلي تفعيل قرار زيادة أسعار الاشتراك في العضوية ابتداء من أول سبتمبر المقبل.. وسوف يصبح الاشتراك بأي من فرعي الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة 399 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، و684 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.