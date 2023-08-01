ديمبلي يتسبب في صدمة لـ برشلونة.. وجواو فيليكس داخل اهتمامات تشافى

دخل اللاعب البرتغالى جواو فيليكس داخل دائرة اهتمامات تشافى هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، من أجل تعويض رحيل عثمان ديمبلى جناح الفريق الى النادى الفرنسى باريس سان جيرمان.

وقرر الفرنسى عثمان ديمبلى مغادرة برشلونة للانتقال الى باريس سان جيرمان، فى خبر صادم لعشاق النادى الكتالونى.

تفاصيل اهتمام برشلونة بضم فيليكس

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رغبة المدير الفنى الإسبانى تشافى تعويض رحيل عثمان ديمبلى بجناح اَخر للفريق، ويرغب تشافى فى ضم جواو فيليكس صاحب الـ 23 عام لاعب أتليتكو مدريد الاسبانى .

ويرى المدرب الإسباني أن البرتغالي قادر على تعويض ديمبلى ومجاورة البرازيلى رافينيا كجناح أيمن للفريق الكتالونى.

فيما ترفض إدارة برشلونة التعاقد مع اللاعب لعدم مناسبة طريقة لعبه لطريقة لعب الفريق، وأنه لا يجيد الجوانب الدفاعية وهذا سيؤثر على البارسا بالسلب.

ويبحث النادى الإسبانى خلال الفترة الحالية عن جناح أيمن شاب فى سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض ديمبلى، وسيركز تشافى على اللاعب الشاب لامين يامال صاحب ال16 عام لرؤية تطوره وانسجامه مع الفريق خلال تدريبات برشلونة

وكان اللاعب الفرنسى قدشارك فى اَخر مواجهات برشلونة الودية امام ريال مدريد وتسجيله الهدف الاول من تصويبة رائعة وتقديم أداء مميز فى اللقاء الذى انتهى بنتيجة 3/ 0 لصالح النادى الكتالونى.