وصول أول طائرة فرنسية إلى نيامي لإجلاء الرعايا الفرنسيين

بدأت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عملية إجلاء رعاياها من النيجر مع وصول أول طائرة فرنسية إلى نيامي لإجلاء الفرنسيين وأيضًا مواطنين من دول أوروبية أخرى متواجدين في البلاد، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

وأقلعت طائرة أخرى طراز إيرباص A330 اليوم، من فرنسا باتجاه النيجر لإجلاء باقي الرعايا الفرنسيين والأوروبيين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستبدأ اليوم إجلاء مواطنيها من النيجر، خاصة بعد تدهور الوضع في البلاد على خلفية الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأكدت الخارجية - في بيان لها - أنه "نظرًا للوضع في نيامي وأعمال العنف التي استهدفت سفارتنا أول أمس، ونظرًا لإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، تستعد فرنسا لإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين الراغبين في مغادرة البلاد".

وأوضحت أن "الإجراء سيبدأ اليوم على خلفية آخر التطورات في البلاد، حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجرعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم".

يذكر أنه يتواجد في النيجر ما يقرب من 600 مواطن فرنسي وفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، فضلاً عن نشر نحو 1500 جندي فرنسي في البلاد.