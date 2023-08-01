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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كرات جوز الهند بالكانبيري

كرات جوز الهند بالكانبيري
كرات جوز الهند بالكانبيري

كرات جوز الهند بالكانبيري من أطيب وصفات عديدة وطيبة ومنوعة من الحلويات بجوز الهند، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطواتها السهلة واللذيذة.

كرات جوز الهند بالكانبيري


مقادير كرات جوز الهند بالكانبيري

- الشوفان : كوب
- بذور الكتان : ربع كوب (مطحون ناعم)
- حبوب الشيا : 2 ملعقة كبيرة (بذور)
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الزبدة : نصف كوب (زبدة اللوز)
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- العسل : ربع كوب
- كرانبيري : ربع كوب (مجفف)
- جوز الهند : ربع كوب

كرات جوز الهند بالكانبيري

طريقة التحضير

اخلطي الشوفان مع بذور الكتان المطحونة والقرفة وحبوب الشيا.
سخني زبدة اللوز في المايكرويف لتصبح طرية ثم أضيفيها لخليط الشوفان.
أضيفي الفانيلا والعسل وامزجي المكونات حتى تتجانس.
أضيفي الكانبيري المجفف وجوز الهند واخلطي.
اصنعي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها على صينية مبطنة بورق الزبدة في الثلاجة لمدة ساعتين، وقدميها.

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