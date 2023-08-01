الخبز بالجبن علي طريقة المطاعم التركية

الخبز التركي بالجبن من أخف وصفات الخبز بمذاقه اللذيذ، وبسهولة تحضيره، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بحشوة الزيتون وجبن الفيتا الشهي.

الخبز التركي بالجبن

مقادير الخبز التركي بالجبن

- دقيق : 4 اكواب

- خميرة : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- حليب : ربع كوب (دافئ)

- ملح : ملعقة صغيرة

- جبن فيتا : كوب ونصف

- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح)

- صفار البيض : 1 حبة (مخفوق)

- السمسم : حسب الرغبة (محمص)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: اخلطي السكر مع الخميرة والحليب في كوب، واتركي المزيج جانباً لحوالي 10 دقائق حتى يتفاعل.

في وعاء، اخلطي الدقيق مع الملح، والزيت النباتي، والماء، وأضيفي مزيج الخميرة واعجني جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطي العجينة بقطعة قماش واتركيها حتى ترتاح لحوالي 50 دقيقة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

لتحضير الحشوة: اخلطي الجبن مع الزيتون في وعاء.

قسمي العجينة إلى قطع متوسطة الحجم، وافرديها براحة يديك، ثم ضعي مقدار ملعقة صغيرة من حشوة الجبن وسط العجينة، وأغلقيها من الأطراف، ثم كوّريها حتى تحصلي على كرات متساوية الحجم.

وزعي الكرات في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم ادهنيها بصفار البيض، وانثري فوقها السمسم.

أدخلي صينية الخبز إلى الفرن حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون، ثم قدميه.