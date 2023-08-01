حياة كريمة تبدأ فعاليات تدريبات ملتقى التوظيف للشباب بالشرقية

استعدادًا لملتقى التوظيف

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، تدريبات ملتقى التوظيف للشباب، بقاعة الشهيد أحمد منسى بنادى الشرقية بمدينة الزقازيق، والتى تستمر لمدة 3 أيام وحتى 3 من شهر أغسطس الجارى، وذلك بالإشتراك مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية.

تستهدف مؤسسة حياة كريمة تدريب الشباب فى اليوم الأول على مهارات word وPowerPoint، واليوم الثانى على كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الشخصية للعمل، فضلا عن التدريب على الثقة بالنفس وإدارة الوقت فى اليوم الثالث لفعاليات التدريب، بنظام فترتين يوميا خلال الـ 3 أيام، فترة صباحية تبدأ من 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، وفترة مسائية تبدأ من 4 وحتى 8 مساءا.

تأتى فعاليات تدريب الشباب تمهيدا لإنطلاق فعاليات ملتقى التوظيف بمحافظة الشرقية فى الفترة من 5 إلى 6 أغسطس الجارى بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بالتعاون مع محافظة الشرقية ووزارة القوى العاملة ومديرية الشباب والرياضة.

قال سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بمحافظة الشرقية، أن الهدف من التدريب هو إعداد المتقدمين على الوظائف للحصول على الوظيفة وأن يكون لديه المهارات التى تؤهله لسوق العمل.

وأضاف «عباس» أن ملتقى التوظيف سينطلق يومى 5 و6 أغسطس الجارى بحضور 50 شركة توفر فرص العمل لأبناء محافظة الشرقية، فى ظل توجيهات حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل للمواطن.