تحرص الأمهات على تحضير الأطباق الأساسية بعناصر غذائية متكاملة لتمد أفراد أسرتها بالفوائد والمعادن والفسفور اللازم لهم.

ويعد الجمبري من أشهى المأكولات البحرية المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقه الطيب وفوائده العديد التي تنحرص على احتوائه بعنصر الزنك والسيلينيوم، الذي يحفاظ على صحة الشعر، والنمو، ومنع التساقط، فضلا عن أحتوائها على مضادات الأكسدة، ويساعد على فقدان الوزن، ويعمل على تقليل التجاعيد وعلامات شيخوخة الجلد، ويحتوي عنصر الزنك والسيلينيوم يحفز خلايا البشرة.

اليوم نقدم لكٍ طريقة عمل أرز فاهيتا بالروبيان بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الذرة الحلوة : علبة

- فلفل رومي : 3 حبات (أخضر / أصفر / أحمر/ مفروم)

- الروبيان : كيلو (منظف)

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- سويت تشيلي صوص : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 3 اكواب

- دبس الفليفلة : ملعقة كبيرة

- دبس الطماطم : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهار سمك : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البابريكا الحلوة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر وعلى نار متوسطة ضعي الزبدة والزيت ثم أضيفي البصل والثوم المهروس وشوحيهم لمدة ثلاث دقائق، ثم أضيفي الفلفل الملون واتركيهم لمدة 5 دقائق مع التحريك.

أضيفي الروبيان وغطي القدر لمدة 5 دقائق.

أضيفي الذرة، والخل، والسويت شيلي صوص، ودبس الفليفلة، ودبس الطماطم، والملح، والفلفل، وبهارات السمك، والكركم، والبابريكا الحلوة، وقلبي جيداً واتركيهم لمدة 5 دقائق.

أضيفي الأرز واغمري المكونات بالماء المغلي وحركي جيداً مع وضع الغطاء لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز.

اسكبي الأرز في طبق تقديم، وقدميه ساخناً.