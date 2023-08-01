أيمن الجوهري: نشهد تقدمًا كبيرًا في البنية التحتية التكنولوجية

قال أيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر، إنه يوجد لدينا 3 تعريفات من وجهة نظره للـ digitalisation وهي تعني كيفية إدخال مواد رقمية دون تحقيق ربح، أو الديجيتال transformation وهو يعني كيفية تحقيق دخل وهو ما نطمح فيه.

أضاف أيمن الجوهري خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية، أنه يرى أن هناك في تقدم واضح في التكنولوجيا والبنية التحتية التي ساعدت على تقدم الإنترنت بشكل كبير، لكن الموضوع عبارة عن عملية مستمرة وتطور للشبكات وهي مفيدة لإنتاج دخل جيد حيث يعمل على تسريع التسويق للمنتج.

أقيم مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وناقش المؤتمر العديد من الملفات والقضايا أهمها، أهم متطلبات القطاع الصناعى لرفع كفاءته و مساهمته فى الناتج المحلى، ودور التكنولوجيا فى تحريك عجلة التنمية المستدامة فى السوق المصرية، ومساهمة القطاع الصناعي في دعم حركة الاقتصاد والتنمية فى السوق المصرية، والتكامل بين الصناعة والتكنولوجيا ومساهمة الاستثمار لدعم التحول الرقمى، ودور الاستثمار فى دعم القطاع الصناعى والتكنولوجى.