جويل ماردينيان تظهر على غرار باربي بالدانتيل الكب

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت جويل ماردينيان بإطلالة جذابة مفعمة بالجاذبية والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت جمبسوت ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الدانتيل الشفاف باللون البينك؛ لتبرز سحر قوامها بشكل واضح، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع ملامحها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين