محافظ القاهرة: "الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها"

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

إزالة عقار مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 350 م2:

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المرج بازالة عقار مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 350 م2 بشارع عمر بن الخطاب مع شارع البترول بالمرج الغربية عبارة عن دور أرضى وأعمدة وحوائط الدور الأول فوق الأرضى تمت إقامتهم رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته من دون ترخيص.

شدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلي الأاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد أكد أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة بإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء خففت من حدة الأزمة التى تسبب فيها الارتفاع العالمى لدرجة حرارة الأرض، وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بدخول الأرض مرحلة الغليان.

شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق فى المواعيد المحددة وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها أثناء مواعيد العمل، وفصل الإعلانات الموجودة كافة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

أكد اللواء خالد عبدالعال بضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولى الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.

أكد محافظ القاهرة وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والكهرباء لمنع قطع الكهرباء عن المستشفيات مع إلزام المستشفيات بوجود مولدات احتياطية مؤكدًا قيام اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الصحية بالتأكد من وجود مصدرين للكهرباء حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

طالب محافظ القاهرة شركات الكهرباء بعرض تقرير يومى عن نتائج تخفيف الأحمال بالإضافة إلى عمل ندوات تعريفية في الأحياء والنوادى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

أضاف محافظ القاهرة أنه سيكون هناك متابعة مركزية من غرفة العمليات بالمحافظة لما تم من إجراءات.

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال الاجتماع على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥%، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة كافة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلي العقارات فى تمام التاسعة مساء.

شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى والمرافق التابعة للمحافظة كافة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما شددَّ محافظ القاهرة على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.