فعاليات روحية في مطرانية الأرثوذكس بصنبو وديروط (تفاصيل)

يواصل نيافة الأنبا برسوم مطران الأقباط الأرثوذكس صنبو وديروط، دوره الرعوي، من خلال إقامة فعاليات روحية والاجتماع العام الإثنين المقبل، بمقر المطرانية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة طقس رفع بخورعشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية.

الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 100 عام على ذكرى ميلاد مثلث الرحمات:

تحتفل الكنائس الارثوذكسية الخميس المقبل بمرور 100 عام على ذكرى ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية، كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في ظروف قاسية، بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".