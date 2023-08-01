تكريم كامل أبوعلى كأفضل مستثمر سياحى عربى لعام ٢٠٢٣ بمدينة صلالة بعمان

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق فى فعاليات منتدى الاتحاد العربى للإعلام السياحى بصلالة العمانية، وشارك رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى–رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق لمدينة صلالة العمانية لحضور المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث وحفل أوسكار الإعلام السياحى بلقب أفضل مستثمر عربى سياحى لعام ٢٠٢٣، والذى ينظمه الاتحاد العربى للإعلام السياحى - عضو الاتحادات النوعية التخصصية التى ترعاها جامعة الدول العربية - وذلك ضمن فعاليات مهرجان خريف ظفار لهذا العام برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركى آل سعيد محافظ ظفار–صلالة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربى للإعلام السياحى سيكرم رجل السياحة الأول كامل أبوعلى بلقب أفضل مستثمر سياحى عربى لعام ٢٠٢٣ وقد أعد الاتحاد برنامجًا سياحيًا متنوعًا لإبراز معالم صلالة السياحية ودراسة فرص استثمار لكبار رجال الأعمال المصريين.