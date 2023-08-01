عرض سماوي رائع في أغسطس.. كوكبى عطارد والمشترى في مظهر جمالي

عرض سماوي رائع من المتوقع حدوثها في شهر أغسطس الجاري، وهذا العرض الذي نشهده في سماء عدد من الليالي، وهناك سطوع لكوكبين في سماء الليل، وهما كوكبين عطارد والمشترى.

عطارد والمشترى في سماء أغسطس

وخلال الشفق المسائي ولمدة أسبوع في سماء الليل، يظهر كوكب عطار لفترة وجيزة في الأفق الغربي، ويظهر الكوكب منخفضًا جدًا، ويعد اليوم العاشر من شهر أغسطس الجاري هو أفضل أمسية لرؤية هذا الكوكب بشكل أوضح من ناحية الرؤية.

وبحسب ما أعلنت عنه الجمعية الفلكية بجدة، فانه من المتوقع أن يتمتع السكان القاطنون في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بأفضل فرصة لرؤية كوكب عطارد، يميل الكواكب أعلى بالنسبة للأفق، وهو الكوكب أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس.

كوكب عطار في سماء شهر أغسطس

ورغم أن كوكب عطارد سيكون رؤيتها في السماء في أعلى بالنسبة للأفق، إلا أنه سيكون لا يزال منخفضًا في السماء، ولابد من محاولة رصده في وقت مبكر، حيث إنه سيختفي في وقت نهاية الشفق.

وبالنسبة لكوكب المشتري، فأنه سيكون شديد السطوع ويظهر في وقت متأخر من الليل، إذ أنه سيظهر في السماء بعد منتصف الليل وهذا سيكون مع بداية الشهر، ويظهر حوالي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً في نهاية أغسطس، وسيكون هناك تطور كبير في حركة وظهور كوكب المشترى في المساء، إذ أنه سيظهر مبكرًا مع الاقتراب من فصل الخريف ويصبح بشكل أقرب إلى الأرض.