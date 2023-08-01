وزيرة الهجرة تشيد بمؤتمر المصريين بالخارج 4.. وتؤكد: "لقاء مثمر من القلب"

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالصورة المشرفة التي خرجت بها فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج 4، موضحة حرص الوزارة على تعريف المصريين بالخارج بمنجزات الدولة المصرية، وما حدث من طفرة في المشروعات القومية، وفي صدارتها قناة السويس الجديدة.

خلال الجلسة الختامية، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشادت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية لخدمة أبنائنا المصريين بالخارج، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات القنصلية والتجنيد وكذلك الأحوال المدنية، والسعي دائمًا لتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة تناسب مواطنينا بالخارج وتسهل عليهم.

كما أشارت إلى أن حرص ممثلي الجهات على الاستجابة لدعوة وزارة الهجرة لحضور اللقاءات التفاعلية مع الجاليات والتي نجحت في التواصل مع ٤٥ دولة حتي الآن، ويأتي اللقاء المباشر في المؤتمر تتويجًا لاستراتيجية الاتصال المستدام، جاء ذلك خلال جلسة المحور الخدمي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج".

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم المصريين في الخارج:

بدوره أكد السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم المصريين في الخارج، وتلبية مطالبهم على الأصعدة كافة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والجهات المعنية كافة في الدولة.

قد نظمت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة للمصريين بالخارج إلى هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد اختتمت وزارة الهجرة النسخة الأكبر مشاركة لمؤتمر المصريين في الخارج في دورته الرابعة التي حملت شعار "في قلب الوطن"، لتعبر عن مكانة المصريين في الخارج، وما يعكسه المؤتمر من ترجمة لاستراتيجية الاتصال المستدام الذي أطلقته الوزارة، وجاءت هذه النسخة بمشاركة ١٠٠٠ من المصريين في الخارج مثلوا ٥٦ دولة حول العالم.