طب الأسرة بالدقهلية يستقبل 947 ألف مواطن خلال يوليو

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشات الصحية التابعة لادارة الرعاية الاساسية استقبلت عدد 947059 مواطناً خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الاسرة

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الالبان

وأشار الطنبولي أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية والتى تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك امانة -حقك تنظمي -المقبلين علي الزواج- فحص الام والجنين- صحة الأمراض الوراثية)