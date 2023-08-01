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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طب الأسرة بالدقهلية يستقبل 947 ألف مواطن خلال يوليو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن  المنشات الصحية التابعة لادارة الرعاية الاساسية استقبلت  عدد 947059 مواطناً خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الاسرة

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات  تضمنت  الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الالبان

وأشار الطنبولي أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية  لمنظومة العيادات المسائية والتى تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى استمرار  أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك امانة -حقك تنظمي -المقبلين علي الزواج- فحص الام والجنين- صحة الأمراض الوراثية)

الجريدة الورقية