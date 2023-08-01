محافظ أسيوط: "استمرار اللقاءات الشبابية والحوارية"

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار عقد اللقاءات والحوارات الشبابية بمراكز ومدن المحافظة كافة، لافتًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبارها جسرًا للتواصل والخروج بالأفكار والمقترحات والرؤى في الكثير من القضايا للنهوض بالقطاعات الخدمية المختلفة، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم في جميع المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى أن فئة الشباب لها دور فاعل في التنمية، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لاستعراض جهود المديرية في عقد اللقاءات الشبابية بالقرى والمراكز كافة.

أوضح محافظ أسيوط - خلال اللقاء- أن تمكين ومشاركة الشباب والتحاور معهم يعد ركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، إذْ حرصت القيادة السياسية على تدشين جسور للحوار مع الشباب وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات من أجل استثمار طاقتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة، إدراكًا لدورهم الفعال والحيوي في جهود التنمية المستدامة.

أشار اللواء عصام إلى أن حرص المحافظة على التواصل الدائم مع شباب أسيوط بمختلف مراكز المحافظة والاستماع إليهم والتحاور معهم وتدريبهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، فضلًا عن مساعدة مراكز الشباب لبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي، ليتواكب مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

نظمت مديرية الشباب والرياضة لقاءً حواريًا مع الشباب بمركز صدفا، استكمالًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها محافظ أسيوط مع الشباب بشكل دوري وتوجيهاته لمسئولي الشباب والرياضة بعقد لقاءات مماثلة في المراكز كافة للتعرف على أفكار الشباب ورؤياهم للنهوض بالقطاعات الخدمية كافة، إذْ تم خلال اللقاء - الذي حضره الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور أحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومسئولي الأجهزة التنفيذية بصدفا - الرد على أسئلة الشباب الحضور كافة والتعليق عليها والرد على بعض الاستفسارات، كما تم استعراض الأنشطة والإمكانات المتاحة في القطاعات الخدمية المختلفة بالإضافة إلى عرض الإنجازات والمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز صدفا خلال الفترة الأخيرة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري، إذْ يجري تنفيذ ما يقرب من 193 مشروعًا بمركز صدفا بمعرفة جهاز تعمير جنوب الصعيد من ضمن 2000 مشروع يجري تنفيذها على مستوى المحافظة بتكلفة 44 مليار جنيه؛ لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.