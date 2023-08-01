إصدار خاص من كيا سبورتاج بإضافات جديدة

أطلقت شركة صناعة السيارات كيا، نسخة خاصّة من سيارتها كيا سبورتاج في السوق الكورية تحمل اسم 30th Edition وذلك احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاقة سبورتاج سيارة الدفع الرباعي الشهيرة.

ومنذ إطلاقها للمرة الأولى في السوق عام 1993 ، حققت سيارة كيا سبورتاج، إنجازات وبصمة بارزة لا يمكن محوها في مجال صناعة السيارات. وتعتبر سبورتاج من أهم وأبرز السيارات التي تمّ تقديمها بتاريخ شركة كيا حتى الآن والأكثر مبيعاً في فئتها على مستوى العالم منذ عام 2015 مع بيع أكثر من سبعة ملايين وحدة عبر خمسة أجيال ساحرة، التي تتميز بتصميمها الملهم وأدائها المبهر. ويُشكل هذا الٳنجاز، دلالة على التزام كيا بتقديم سيارات تجسد الابتكار والجودة والجاذبية الدائمة.

وبدوره، قال تاي هون تيد لي، نائب الرئيس الأوّل ورئيس قسم العمليات العالمية في شركة كيا: "نجحت سيارة كيا سبورتاج، منذ اليوم الأول على إطلاقها، في أن تحجز مكانة متميزة لتشكل منتجاً رائداً في فئتها. كما حافظت على وعدها وقيمها التأسيسيّة على مدى ثلاثة عقود، باعتبارها سيارة تقدّم أحدث معايير السلامة والأداء والتصميم للسائقين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف قائلاً: "وتكريماً وتقديراً للمساهمة الهائلة لهذا الطراز في نجاح مسيرة كيا، يأتي طراز Sportage الجديد، الذي تم إطلاقه احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين على انطلاقة هذه السيارة، ليؤكد على السمات والخصائص التقليديّة والأصيلة للعلامة، التي توفر الراحة والفخامة التي لم يسبق لهما مثيل، مع إدخال تحديثات وتحسينات إلى هذا المزيج الجذاب، ليشكل دلالة على مستقبل العلامة التجارية وفي الوقت نفسه يحتفي بتاريخها وإرثها المميز".

تطوّر أجيال كيا سبورتاج

تكتسب كيا سبورتاج ، وهي واحدة من أفضل السيارات المدمجة التي تندرج تحت فئة سيارات الدفع الرباعي SUV، أهمية خاصة كونها أوّل طراز فريد من كيا يتم تصديره إلى الخارج. وتميّز الجيل الأول من Sportage بتصميمه الأنيق والمقصورة الداخلية الفسيحة وتجربة قيادة تشبه سيارات سيدان "الصالون"، الأمر الذي ساهم في تميّزها عن سيارات الدفع الرباعي التقليدية التي تركز على الطرق الوعرة.

وقد تمّ تطوير كيا سبورتاج لتصبح أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، ٳذ ظهرت فيها ابتكارات من حيث تصميم Body on Frame الذي أتاح إمكانية ضبطه أثناء الحركة، وتحويل الدفع الرباعي المتحكم فيه إلكترونياً، ونوابض لولبية خلفية، كما وكانت Sportage أيضًا ضمن أوائل السيارات المجهزة بوسائد هوائية للركاب في العالم.

بفضل المفهوم المتقدم وجاذبية المنتج الرائع الذي استقطب جماهيرية واسعة، حقّق الجيل الأوّل لسيّارة سبورتاج تأثيراً واسع النطاق في سوق الولايات المتّحدة، وساهم في تعزيز مكانة كيا كعلامة تجارية ناجحة في أمريكا الشمالية.

الجيل الثاني

في حين يُجسد جيل كيا سبورتاج الثاني، تطوراً كبيراً، حيث اعتمد على شاسيه أحادي حديث، فأصبحت السيارة أكثر تميّزاً وعصرية من ناحية التصميم والجودة والأمان ما أدى لمضاعفة مبيعاتها مقارنةً بالجيل الأول. وأعطى الجيل الثاني الأولوية للجودة والأمان، حيث احتل المرتبة الأولى في إطار "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" ("أبيل" APEAL) من جاي. دي. باور عام 2005.

الجيل الثالث

أمّا الجيل الثالث، المعروف باسم Sportage R (Revolution) فقد حقق قفزة نوعية في تصميم كيا سبورتاج، من حيث روحه الابتكارية. وحاز التصميم الجديد على ٳعجاب بعض الجهات العالمية، كما ووصل اجمالي مبيعات السيارة الى أكثر من مليوني وحدة. وحازت شبكة أنف النمر الأمامية Tiger Nose على جوائز تضمنت "ريد دوت" وجوائز "جود ديزاين" وجائزة "آي إف ديزاين". كما وحققت مستويات عالية لدعم الأمان حيث تمكّنت من حصد 5 نجوم باختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP في عام 2010 وتم اختيارها ضمن تشكيلة السيارات الأكثر أمانًا (TSP) من قبل معهد IIHS الأمريكي لتأمين الطرق السريعة في عام 2011. بالإضافة إلى ذلك، احتلت المرتبة الأولى بوتيرة متواصلة في استطلاعات الجودة التي أجرتها شركة J.D.

الجيل الرابع

وركز الجيل الرابع على الميزات التي تساهم في الإرتقاء بمستوى السلامة والراحة، وعلى معالجة اختبار التحطم الأمامي المتداخل الصغير والصارم التي أجراها معهد IIHS ودمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). كما وساهم الجيل الرابع في توسيع قاعدة عملاء Sportage في قطاع سيارات الدفع الرباعي المدمجة من خلال اعتماد محركات صغيرة الحجم. ومنذ طرحها في عام 2015 ، بقيت Sportage السيارة الأكثر مبيعاً في شركة كيا لمدة ثماني سنوات متتالية.

الجيل الخامس

وأعطى الجيل الخامس، الذي تم تقديمه في عام 2021، الأولوية للسلامة مع هيكل متعدد الهياكل وزيادة نسب سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. إن مظهرها المذهل، المستوحى من فلسفة التصميم الخاصة بـكيا "اتحاد الأضداد" "Opposites United"، إلى جانب خيارات مجموعة نقل الحركة المتنوعة (مثل غاز البترول المسال، والهجين، والسيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV)، والديزل، وتوربو البنزين) التي عززت موقعها وساهمت في حصولها على العديد من الجوائز على الساحة العالمية.

نسخة الذكرى الثلاثين من طراز سبورتاج 2024

احتفالاً بثلاثة عقود من النجاح الباهر، أعلنت كيا عن تقديم نسخة خاصة محدودة بالسوق الكورية من Sportage ، والتي تتميز بالعديد من الاضافات المميزة وبمواصفات محسّنة، مع التركيز على الراحة والأمان مع رفع مستوى الرفاهية والتصميم الجذاب للطراز الجديد.

تتميّز النّسخة الجديدة من سبورتاج بتغييرات تصميمية ملفتة مثل إضافة ملحوظة للزجاج المزدوج لجميع نوافذ الأبواب حرصاً منها على أن يتلاشى الضجيج الخارجي لينعم كل من على متنها برحلة لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، عززت كيا ميزات السلامة لتتماشى مع سمعة سيارات الدفع الرباعي الشهيرة كمركبة عائلية. يتضمن ذلك دمج ثمانية وسائد هوائية، بما في ذلك وسائد هوائية للمقعد الخلفي الأيسر والأيمن من الدرجة الأولى.

بناءً على زخرفة Signature Gravity الأيقونية، تبنّت النسخة الجديدة 30th Edition في مقصورتها الداخليّة مجموعة من التحسينات الجذابة. كما وأتيحت الفرصة أمام العملاء للاختيار من بين حزم الألوان الحصرية: الأخضر والأسود، إلى جانب التحسينات الداخلية من خلال المقاعد الجلديّة بتصميمها الجديد مع تطريز مختلف يوفر إحساسًا منعشًا وعالي الجودة بالإضافة الى شعار 30TH Edition على مساند الرأس، الذي يضيف لمسة فريدة من نوعها.

هذا إلى جانب اللون الأسود اللامع، الذي بات يشمل المزيد من المساحات الخارجية للحصول على جمالية جريئة وحديثة، ليشكل أبرز الإضافات الخارجية في النسخة الخاصة من كيا Sportage.

الانطلاقة من السوق الكورية

بدءاً من السوق الكورية، سيتم إطلاق الإصدار الخاص للذكرى الثلاثين سبورتاج تدريجياً في أسواق محددة.