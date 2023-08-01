محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير مدينة ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال رصف وتطوير مدينة ساحل سليم للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ضمن جولته الميدانية؛ لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى المركز ويلتقي القيادات التنفيذية بالمركز ومسئولي شركات المرافق بمقر مجلس المدينة.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة دعاء عوض رياض مدير المنطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والمهندس أسامة أحمد محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندس محمد جمال نائب مدير وحدة الرصف، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف، والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات، حسن علام المنفذة للمشروع وقيادات شركة مياه الشرب وبعض أهالي القرية.

إذْ تابع المحافظ أعمال الرصف التي تتم بشارع الجمهورية بوسط مدينة ساحل سليم والتي ينفذها وحدة الرصف التابعة للمحافظة مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال، كما تابع أعمال تطوير مدينة ساحل سليم وإنشاء سور بجانب الترعة، لإضفاء شكل جمالي وتوسعة للطريق وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز، كما تفقد المحافظ ومرافقوه موقع مصرف بمدينة ساحل سليم لبحث ودراسة تغطيته واستغلال مساحة 700 متر لخدمة المواطنين.

كما التقى المحافظ القيادات التنفيذية بالمركز، وبحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز، ومنها مشروع الصرف الصحي والذي يجري إنهاء الملاحظات عن طريق الجهة المنفذة لتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن مناقشة استكمال مشروع مستشفى ساحل سليم النموذجي لخدمة أهالي المركز.

وجَّه محافظ أسيوط باستكمال أعمال الرصف بشوارع وميادين المركز، والتي تم إنهاء أعمال المرافق بها واستكمال تركيب البلدورات بالشوارع الضيقة التي تقل عن 6 أمتار لتسهيل الحركة المرورية كما وجَّه مسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ورئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم سبل الدعم الممكنة كافة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خصوصًا مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.