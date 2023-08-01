تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط نشاط المصانع في آسيا

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، إذ أدت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في آسيا وبعض نتائج الشركات المخيبة للآمال إلى توقف موجة صعود بالأسواق دفعت عدة مؤشرات إقليمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% ، وكان مؤشراً قطاعي التعدين والعقارات بين أبرز الخاسرين.

وأظهرت استطلاعات أجرتها شركات خاصة انكماش نشاط المصانع الآسيوية في يوليو في إشارة لتأثير تباطؤ النمو العالمي وضعف الاقتصاد الصيني على التعافي الهش بالمنطقة .

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم صدور الاستطلاعات الخاصة بنشاط المصانع في منطقة اليورو، بحسب الاسواق العربية.

وتراجع سهم "دي.إتش.إل" فى الأسهم الأوروبية بنسبة 3% بعدما أعلنت الشركة تهاوي أرباحها الفصلية مع تأثر الطلب الاستهلاكي وأسعار الشحن بارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة المستمرة.

وفي بريطانيا، زاد سهم HSBC فى الأسهم الأوروبية بنسبة 2.1% بعدما رفع البنك أهداف الأداء الأساسية بينما ارتفع سهم "بي.بي" 2.2% بعدما رفعت شركة الطاقة العملاقة التوزيعات النقدية 10%.

الأسهم الأمريكية : مؤشرا "ناسداك" و"S&P" يرتفعان للشهر الخامس

الأسهم الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، يوم الاثنين، على ارتفاع في نهاية شهر شهد أداء قويا وسط تفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات والآمال المعقودة على قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تفادي الركود.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في أسواق الأسهم الأمريكية على مكاسب شهرية، قبل أسبوع حافل سيشهد إعلان العديد من الشركات، مثل "أمازون" و"أبل"، تقارير أرباحها، بالإضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية الأخرى مثل تقرير الوظائف.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو100.24 نقطة، أي بما يعادل نسبته نحو 0.28%، ليصل الى مستوى 35559.53 نقطة، في حين سجل مكاسب شهرية بنسبة 3.35% في يوليو 2023، وفي ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 6.73 نقطة، أي 0.15%، عند 4588.96 نقطة، وارتفع المؤشر بنسبة 3.11% في يوليو، مسجلا صعودا للشهر الخامس على التوالي.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" 29.37 فى أسواق الأسهم الأمريكية نقطة، أي 0.21%، إلى 14346.02 نقطة، في حين سجل المؤشر مكاسب للشهر الخامس على التوالي بعد ارتفاع بنسبة 4.05% في يوليو 2023.