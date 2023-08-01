لجين عمران تتألق بفستان ناعم

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خطفت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار لإناقة إطلالتها خلال حضورها حفل زفاف بنت شقيقة النجمة غادة عبدالرازق.

لجين عمران تظهر بإطلالة ساحرة

وظهرت لجين عمران بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، ينتمى لقصة الكب، ينتمى لشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم من قماش الساتان باللون الفيروزي وزين ببعض الكريستال من الأمام، وعكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الطبيعية لتبرز جمال ملامحها بشكل ساحر ومع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "غادة حبيبتي شكرا على الدعوة الجميلة، كان أجمل فرح ما شاء الله و أجمل عرسان ربي يسعدهم و يحفظهم، عروستنا الحلوة لميس ألف مبرووووك يا قمر".

لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977 ، إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب. وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

عن حياتها

ولدت في مدينة الجبيل شرق السعودية شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل. تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي» ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في «سيتي بنك» في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

مسيرتها

عملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها، قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين، مارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.