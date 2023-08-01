الكرملين يحذر من وقوع هجمات بطائرات دون طيار على موسكو

حذر الكرملين، اليوم الثلاثاء، من خطر واضح وقائم من احتمال وقوع هجمات بطائرات بدون طيار على موسكو، ويجري اتخاذ تدابير أمنية مناسبة، وذلك بعد ساعات من استهداف المدينة وقصف مبنى شاهق.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -ردا على سؤال حول الاستنتاجات التي توصل إليها الكرملين من هجوم آخر بطائرة بدون طيار استهدفت الحي المالي في العاصمة الروسية موسكو ومجمع مكاتب حكومية- قال "التهديد موجود وهو واضح. ويتم اتخاذ الإجراءات".



وتعليقًا على تشديد الإجراءات الأمنية المحددة، قال بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه إلى ما قالته وزارة الدفاع". وأضاف "قلت لكم أمس أن الأمر متروك للجيش فقط لتقديم تعليقات الخبراء"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.



من جانبه قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في وقت سابق اليوم إن العديد من الطائرات بدون طيار قد أُسقطت أثناء توجهها لشن هجوم على العاصمة. تمكنت إحدى الطائرات بدون طيار من الإفلات من الدفاعات الجوية للوصول إلى الحي المالي في مدينة موسكو، ما ألحق أضرارا بواجهة أحد أبراجها في الطابق الحادي والعشرين.



استهداف مبنى سكني شاهق في موسكو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، أن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددًا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقًا كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليجرام: "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات"، وفق رويترز.



كما أضاف: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج بمجمع موسكفا سيتي الذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد على 150 مترًا مربعًا".

فيما أردف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبعد وقت قصير على الهجوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بإغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

كما نقلت "تاس" عن خدمات الطوارئ أنه "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين، وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقًا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل يومين إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح الأحد كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو، ما ألحق أضرارًا بمبنى يضم مكاتب حكومية.

كما أفاد رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات لكن أضرارًا طفيفة لحقت بواجهتي مبنيين إداريين في حي موسكفا-سيتي للأعمال.

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