"الفلاى بورد" تجذب السياح على شواطئ مرسى علم

جذبت لعبة الفلاي بورد السياح على شواطئ مرسي علم لمشاهدة عروض لعبة الفلاي بورد، والتقاط الصور التذكارية مع لاعب الفلاي بورد الشهير بالرجل الطائر تزامناً مع انتعاش السياحة وتواجد ما يقرب من 30 ألف سائح علي شواطئ مرسي علم من 12 دولة اوروبية.

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن لعبة الفلاى بورد جذبت آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة على شواطئ مرسى علم وتواجد 30 ألف سائح بشواطيء مرسي علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الأسبوع الجاري قادمة من 12 دولة اوروبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا.

وأضاف عثمان بأن شواطيء مرسي علم شهدت إقبال كبير من السياح لمشاهدة عروض لعبة الفلاي بورد والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.

ومن جانبه كشف مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاى بورد أن عروض لعبة الفلاي بورد شملت عروض متنوعة في السماء وإطلاق الوان صناعية لافتا أن السياح حرصوا على التفاعل التصفيق وجذبت اللعبة عدد منهم وحرصوا على خوص تجربة ركوبها وهم في سعادة غامرة مؤكدا أن الفلاى بورد أصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء فى الفنادق وعلى شواطيء البحر الأحمر

الفلاى بورد

الفلاى بورد