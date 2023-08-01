مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق سدمنت الأنصارى التابع لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق سدمنت الأنصارى دائرة مركز اهناسيا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق سدمنت الأنصارى دائرة مركز اهناسيا، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة كافة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصي.

إيداع الجثمان المشرحة:

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ محمد محسن عبدالقوى، 15 سنة طالب، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى أحمد حمدى محمد، 20 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر، عبدالرحمن حسين محمد، 45 سنة، مصاب بكسر العمود الفقري، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى.