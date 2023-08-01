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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا: تقديم خدمات طبية لـ1608 مواطن بأبوقرقاص

أعمال القافلة الطبية
أعمال القافلة الطبية

قدمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، خدماتها الطبية والعلاجية المجانية لأهالى قرية أسمنت ، إحدى مركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب المحافظة ، من خلال تنظيم قافلة طبية وعلاجية بالمجان .

يأتي ذلك ضمن أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، للقرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية للر ئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإستمرار القوافل العلاجية والمجانية بالمجان ، خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، في تقريره أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص بالمنيا خلال يومي 26 و 27 من يوليو الجاري، حيث استفاد من القافلة الطبية والعلاجية ،  1608 حالة، من خلال 5 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة، شملت 247 حالة جراحة، و 411 أطفال، و219 باطنة، و 37 نساء، و 108 أسنان، و 161 رمد، و 244 جلدية، و49 تنظيم أسرة، و89 انف واذن ، و صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين، إلى جانب إجراء تحاليل طبية لــ 148 حالة ، و حالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و 90 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و 11 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى ، بحضور 117 من أهالي القرية.

الجريدة الورقية