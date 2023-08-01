صحة المنيا: تقديم خدمات طبية لـ1608 مواطن بأبوقرقاص

قدمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، خدماتها الطبية والعلاجية المجانية لأهالى قرية أسمنت ، إحدى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، من خلال تنظيم قافلة طبية وعلاجية بالمجان .

يأتي ذلك ضمن أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، للقرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية للر ئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإستمرار القوافل العلاجية والمجانية بالمجان ، خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، في تقريره أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص بالمنيا خلال يومي 26 و 27 من يوليو الجاري، حيث استفاد من القافلة الطبية والعلاجية ، 1608 حالة، من خلال 5 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة، شملت 247 حالة جراحة، و 411 أطفال، و219 باطنة، و 37 نساء، و 108 أسنان، و 161 رمد، و 244 جلدية، و49 تنظيم أسرة، و89 انف واذن ، و صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين، إلى جانب إجراء تحاليل طبية لــ 148 حالة ، و حالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و 90 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و 11 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى ، بحضور 117 من أهالي القرية.